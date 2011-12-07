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Дмитрий Варламов вызван в юношескую сборную России по футболу

15-летний форвард академии «Рубина» Дмитрий Варламов вызван в юношескую сборную России по футболу, составленную из игроков 2004 года рождения.
Для Варламова вызов на сбор в Черногорию — дебютный в карьере. Сборная России в Черногории, помимо тренировок, проведет два контрольных матча с местными клубами. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».
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