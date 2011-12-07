КАМАЗ проиграл второй матч подряд

КАМАЗ в 11-м туре группы 4 ПФЛ дома проиграл «Уралу-2» со счётом 2:3. Победный гол гости забили в компенсированное время.

Челнинцы потерпели второе поражение подряд. При этом в последних пяти встречах была зафиксирована всего одна победа, техническая, над пермской «Звездой».

Главный тренер КАМАЗа Михаил Белов на фоне результатов команды подал в отставку.

«Думаю, моя отставка встряхнёт команду и в оставшихся матчах удастся добиться положительного результата», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из автограда.