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КАМАЗ проиграл второй матч подряд

Главный тренер команды подал в отставку.

КАМАЗ в 11-м туре группы 4 ПФЛ дома проиграл «Уралу-2» со счётом 2:3. Победный гол гости забили в компенсированное время.

Челнинцы потерпели второе поражение подряд. При этом в последних пяти встречах была зафиксирована всего одна победа, техническая, над пермской «Звездой».

Главный тренер КАМАЗа Михаил Белов на фоне результатов команды подал в отставку.

«Думаю, моя отставка встряхнёт команду и в оставшихся матчах удастся добиться положительного результата», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из автограда.

КВ
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