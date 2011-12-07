Экс-защитник «Рубина» продолжит карьеру в тульском «Арсенале»

30-летний защитник Тарас Бурлак на правах свободного агента перешёл из «Крыльев Советов» в «Арсенал». О подписании контракта сообщает официальный сайт туляков.

В минувшем сезоне Бурлак восемь раз появился на поле в составе «Крыльев» и забил два мяча: «Арсеналу» и «Ахмату». Концовку сезона защитник пропустил из-за мышечной травмы и самарцы вылетели из РПЛ.

Тарас Бурлак в 2014–2018 годах, с перерывами, выступал за «Рубин». Защитник перешёл из «Локомотива» за 2,5 млн евро и провёл 34 матча за казанский клуб, отдав одну голевую передачу. В сезоне 2014/15 игрок также трижды появился на поле в ПФЛ в составе «Рубина-2».