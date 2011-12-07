Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Экс-защитник «Рубина» продолжит карьеру в тульском «Арсенале»

Игрок провёл за казанский клуб 34 матча.

30-летний защитник Тарас Бурлак на правах свободного агента перешёл из «Крыльев Советов» в «Арсенал». О подписании контракта сообщает официальный сайт туляков.

В минувшем сезоне Бурлак восемь раз появился на поле в составе «Крыльев» и забил два мяча: «Арсеналу» и «Ахмату». Концовку сезона защитник пропустил из-за мышечной травмы и самарцы вылетели из РПЛ.

Тарас Бурлак в 2014–2018 годах, с перерывами, выступал за «Рубин». Защитник перешёл из «Локомотива» за 2,5 млн евро и провёл 34 матча за казанский клуб, отдав одну голевую передачу. В сезоне 2014/15 игрок также трижды появился на поле в ПФЛ в составе «Рубина-2».

КВ
Лента новостей