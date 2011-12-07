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Чемпионат мира по волейболу в 2022 году планируют посетить около 500 тыс. болельщиков

Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России, в том числе в Казани.

Чемпионат мира по волейболу в 2022 году планируют посетить около 500 тыс. болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора оргкомитета турнира Романа Станиславова.

Собеседник агентства также уточнил, что вопрос о получении паспорта болельщика для зрителей уточняется.

Напомним, матчи 20-го чемпионата мира по волейболу пройдут в 10 городах России  с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Одним из городов станет Казань. Игры в столице РТ планируют провести в «Баскет-холле».

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