Чемпионат мира по волейболу в 2022 году планируют посетить около 500 тыс. болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора оргкомитета турнира Романа Станиславова.

Собеседник агентства также уточнил, что вопрос о получении паспорта болельщика для зрителей уточняется.

Напомним, матчи 20-го чемпионата мира по волейболу пройдут в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Одним из городов станет Казань. Игры в столице РТ планируют провести в «Баскет-холле».