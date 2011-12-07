27-летний полузащитник Павел Могилевец стал игроком «Химок». Об этом сообщает официальный сайт подмосковной команды.

Футболист подписал с «Химками» однолетний контракт и уже приступил к тренировочному процессу.

Могилевец выступал за «Рубин» с февраля 2018 года — он перешёл из «Ростова» за 2 млн евро. В текущем сезоне полузащитник потерял место в стартовом составе и появился на поле всего один раз на 8 минут.

«Химки» после десяти туров РПЛ идут на 14-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков.