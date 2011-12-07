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Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу в 2020 году

Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу в 2020 году
В Мексике прошел конгресс международной федерации волейбола. На нем было решено, что право проведения ЧМ-2020 среди мужских команд доверено России. До этого международные соревнования проводил СССР, но вот Россия примет мундиаль впервые.Напомним, последний раз чемпионом мира Россия волейбольная становилась в 2002 году.
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