В первом матче TANECO Кубок чемпионов «Металлург» обыграл «Салават Юлаев»

В Казани на «Татнефть Арене» стартовал второй розыгрыш TANECO Кубок чемпионов. В стартовом матче турнира «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) было 10 заброшенных шайб. Победу одержала команда из Магнитогорска. Встреча завершилась со счетом 6:4.

Участие в соревнованиях также примут казанский «Ак Барс» и питерский «СКА». Их матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что команда Дмитрия Квартальнова стала первым обладателем TANECO кубка чемпионов. Впервые турнир был проведен в 2020 году. Участие в нем принимали те же команды.

Напомним, что встречи состоятся с 18 по 22 августа на «Татнефть Арене». Каждой команде предстоит провести по три матча на групповом этапе и один дополнительный матч для определения итоговых мест на турнире.