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Казанские динамовки в последнем матче турнира имени Логиновой переиграли «Тулицу»

Счет по партиям - 3:1 (25:13, 25:21, 19:25, 25:19).
Увы, за счет победы в личной встрече победителем турнира стала команда «Заречье-Одинцово». Хозяйки, напомним, сыграли на турнире без четырех игроков сборной России. А уже 25 сентября динамовки Казани в Нижнем Новгороде стартуют на групповом этапе розыгрыша Кубка России. 
КВ
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