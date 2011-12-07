Казанские динамовки в последнем матче турнира имени Логиновой переиграли «Тулицу»

Увы, за счет победы в личной встрече победителем турнира стала команда «Заречье-Одинцово». Хозяйки, напомним, сыграли на турнире без четырех игроков сборной России. А уже 25 сентября динамовки Казани в Нижнем Новгороде стартуют на групповом этапе розыгрыша Кубка России.