В Казани установят восемь остановочных павильонов нового поколения

Фото: kzn.ru

Мэр Ильсур Метшин оценил образец модернизированной остановки, которую планируют разместить в пяти районах города. Вместо привычных навесов появятся антивандальные комплексы с цифровым табло, камерами, USB-зарядками и подсветкой – на улицах Ленинградской, Чуйкова, Восстания, Зорге и проспекте Ибрагимова.

Конструкция из коррозионностойкого алюминия с восьмимиллиметровым закалённым стеклом рассчитана на 25 лет службы. На электронных экранах – расписание в реальном времени, прогноз погоды и название остановки на трёх языках. В перспективе добавят Wi-Fi. Внутри – антивандальная скамья и светильники для комфорта в тёмное время суток.

Производством занимается тюменская компания «ДиМедиа» совместно с местным партнёром. Обслуживать новые объекты будут рекламные фирмы в обмен на размещение объявлений – по аналогии с уже действующими 466 остановками, содержание которых не требует бюджетных расходов. Мэр назвал этот формат примером эффективного диалога власти и бизнеса и одобрил старт пилотной установки восьми павильонов.