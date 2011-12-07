«Ак Барс» в Казани обыграл ХК «Сочи» с минимальным счетом — 1:0. Единственную шайбу забросил Кирилл Петров с передачи Пера Линдхольма. Вратарь казанского клуба Тимур Билялов отразил все 16 бросков.

Для сочинской команды поражение стало шестым кряду в этом сезоне КХЛ.

«Ак Барс» переместился на четвертую строчку «Восточной конференции», набрав в 8 матчах 9 очков. «Сочи» с 6 очками располагаются на десятой строчке на Западе.

В понедельник, 20 сентября «Ак Барс» примет примет подмосковный «Витязь». Начало встречи в «Татнефть Арене» в 19:00.