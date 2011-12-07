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«Ак Барс» в Казани обыграл ХК «Сочи» с минимальным счетом

20 сентября «Ак Барс» примет примет подмосковный «Витязь».

«Ак Барс» в Казани обыграл ХК «Сочи» с минимальным счетом — 1:0. Единственную шайбу забросил Кирилл Петров с передачи Пера Линдхольма. Вратарь казанского клуба Тимур Билялов отразил все 16 бросков.

Для сочинской команды поражение стало шестым кряду в этом сезоне КХЛ. 

«Ак Барс» переместился на четвертую строчку «Восточной конференции», набрав в 8 матчах 9 очков. «Сочи» с 6 очками располагаются на десятой строчке на Западе. 

В понедельник, 20 сентября «Ак Барс» примет примет подмосковный «Витязь». Начало встречи в «Татнефть Арене» в 19:00.

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