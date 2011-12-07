«Ак Барс» забронировал себе место в плей-офф

Победный цикл казанцев восхищает: за последние два месяца команда уступила лишь три раза — дважды «Авангарду» и один раз «Салавату», напускав мешок шайб в меньшинстве. Тем не менее именно «Авангард» — главный преследователь «барсов» на «Востоке», в этом сезоне является самым неудобным соперником. На своем льду казанцы в сентябре с большим трудом одолели «ястребов» в серии буллитов, а на выезде получили дважды по 0:3. Посему игра в пятницу несла особый эмоциональный настрой.

Пятничная заруба для казанцев началась с пропущенной шайбы на четвертой минуте, тем не менее статус-кво хозяева смогли восстановить в первое же большинство: Галиев бросил в верхний угол, а Воронков удачно перекрыл обзор киперу «ястребов» Грубецу. Статистика по периоду вовсе осталась за казанцами — больше времени в атаке, в три раза больше бросков. По ходу матча преимущество удалось воплотить еще в два гола за авторством Педана и Лукоянова. Примечательно, что подписание «Авангардом» звездного нападающего Ильи Ковальчука пока не дает своих плодов. В пятницу он отдал ассист партнеру, набрав седьмое очко (3+4), однако форвард ни разу не покинул лед с положительным показателем полезности. Так, после «Ак Барса» «ястребы» провалили матч с «Автомобилистом», а Ковальчук за восемь игр имеет в активе показатель «-8».

У «барсов» следующая домашняя игра, с «Торпедо», складывалась по куда более трудному сценарию. Одним из факторов этого могла стать небольшая усталость после «Авангарда». В целом болельщики увидели хоккей уровня плей-офф. Нижегородцы хорошо «сушили» игру (только за первый период заблокировали девять бросков) и искали шансы у чужих ворот в контратаке. По одному стопроцентному моменту «Торпедо» не реализовало во втором и третьем отрезках матча: неточен был при выходе 1 в 0 Энди Мили, а при шансе 3 в 2 мимо цели бросил Сергей Гончарук.

Чувствовалось, что встреча шла до единственной заброшенной шайбы — ее в итоге на 44-й минуте исполнил Кирилл Петров. В концовке встречи гости пошли ва-банк, сняв вратаря, и Патрис Кормье за 18 секунд до финальной сирены бросил точно по пустым воротам из своей зоны — 2:0.

Прямо сейчас «Ак Барс» лидирует не только на «Востоке», но и в общей турнирной таблице чемпионата КХЛ. В конференции отрыв от «Авангарда» составляет 12 очков. С учетом того, что до плей-офф казанцам из серьезных соперников предстоит провести матчи разве что с «Локомотивом», «Салаватом», «Магниткой» и ЦСКА, можно ожидать итоговую победу «барсов» в конференции.

Прекрасной формой болельщиков радует вратарь Адам Рейдеборн. Кажется, проблему первого номера Квартальнов решил — сейчас Адам — лучший голкипер лиги по коэффициенту надежности (1,65) при 93,8% отраженных бросков. Да и с удалениями, похоже, тоже провели работу над ошибками. С «Торпедо» команда набрала шесть минут штрафа, в том числе за нарушение численного состава. Сейчас важно обойтись без травм перед плей-офф. Так, на третий период игры с Нижним на льду не появился Да Коста — пропустит он как минимум один матч. Благо, соперником в нем будет худшая команда лиги — рижское «Динамо», должны справиться и без лучшего бомбардира.