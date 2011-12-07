Казанские динамовцы в Дербышках разгромили красногорский «Зоркий»

И уже в первом тайме сумели доказать, что команда по-прежнему пребывает в отличном состоянии – 3:0. Отличились Егор Егорычев, Евгений Горячев и Сергей Обухов. Во втором тайме разгром продолжился – дублем отметился Михаил Тюко, затем отличился Егорычев. Один мяч гости отыграли, но только для того, чтобы пропустить еще трижды. Отличились Ларионов, Обухов и Артюшин – 9:1. И вот 22 ноября казанцы проведут в Хабаровске матч против чемпиона – команды «СКА-Нефтяник».