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Казанские динамовцы в Дербышках разгромили красногорский «Зоркий»

В чемпионате России по хоккею с мячом казанские хоккеисты провели наконец-то матч на своем привычном домашнем льду – на стадионе «Ракета».
И уже в первом тайме сумели доказать, что команда по-прежнему пребывает в отличном состоянии – 3:0. Отличились Егор Егорычев, Евгений Горячев и Сергей Обухов. Во втором тайме разгром продолжился – дублем отметился Михаил Тюко, затем отличился Егорычев. Один мяч гости отыграли, но только для того, чтобы пропустить еще трижды. Отличились Ларионов, Обухов и Артюшин – 9:1. И вот 22 ноября казанцы проведут в Хабаровске матч против чемпиона – команды «СКА-Нефтяник».
КВ
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