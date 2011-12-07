«Рубин» привез легионеров чартерным рейсом

Казанский «Рубин» на официальном сайте сообщил о возвращении в стан команды шести легионеров. Они покинули столицу РТ после остановки РПЛ и в период пандемии пребывали вне территории России.

Для вывоза футболистов клубу пришлось организовать чартерный рейс. Спортсмены собрались во Франкфурте-на-Майне, после чего совершили прямой перелет в Казань. В столице РТ футболисты, минуя базу клуба, отправлены на двухнедельный карантин. Также в ближайшее время им предстоит пройти тестирование на COVID-19.

Грузинские футболисты вернутся в Россию позднее — им предстоит проделать путь на автомобиле через Владикавказ и Тамбов. От Тамбова до Казани игроков повезет клубный водитель.