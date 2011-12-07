Клуб «Красава» получил лицензию РФС для участия в третьем по силе дивизионе

ФК «Красава» получил лицензию РФС для участия в третьем по силе профессиональном дивизионе страны в грядущем сезоне. Домашние матчи клуб будет проводить в Жуковском, а базироваться в Бронницах, сообщает паблик команды.

Главным тренером клуба является экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков. На неделе он провёл первую в карьере тренировку.

Напомним, что Сергей Рыжиков выступал за «Рубин» в 2008–2018 годах и стал двукратным чемпионом России по футболу (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка страны (2010, 2012).