Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Клуб «Красава» получил лицензию РФС для участия в третьем по силе дивизионе

Главным тренером клуба является экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков.

ФК «Красава» получил лицензию РФС для участия в третьем по силе профессиональном дивизионе страны в грядущем сезоне. Домашние матчи клуб будет проводить в Жуковском, а базироваться в Бронницах, сообщает паблик команды.

Главным тренером клуба является экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков. На неделе он провёл первую в карьере тренировку.

Напомним, что Сергей Рыжиков выступал за «Рубин» в 2008–2018 годах и стал двукратным чемпионом России по футболу (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка страны (2010, 2012).

КВ
Лента новостей