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«Урал» снялся с чемпионата Суперлиги

Ранее от участия в турнире отказался «Спартак-Приморье».

БК «Урал», представляющий Екатеринбург, отозвал заявку на участие в чемпионате российской Суперлиги сезона 2020/21. Информация об этом опубликована на официальном сайте команды.

«Увы, но экономические проблемы, вызванные коронавирусом ударили и по нашему клубу», — уточняется в сообщении.

В «Урале» планируют, что клуб сможет вернуться в Суперлигу в сезоне 2021/22. По итогам минувшего сезона в Суперлиге-1 «Урал» стал 13-м.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с турнира из-за отсутствия финансирования снялся «Спартак-Приморье» из Владивостока.

КВ
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