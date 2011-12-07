«Урал» снялся с чемпионата Суперлиги

БК «Урал», представляющий Екатеринбург, отозвал заявку на участие в чемпионате российской Суперлиги сезона 2020/21. Информация об этом опубликована на официальном сайте команды.

«Увы, но экономические проблемы, вызванные коронавирусом ударили и по нашему клубу», — уточняется в сообщении.

В «Урале» планируют, что клуб сможет вернуться в Суперлигу в сезоне 2021/22. По итогам минувшего сезона в Суперлиге-1 «Урал» стал 13-м.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с турнира из-за отсутствия финансирования снялся «Спартак-Приморье» из Владивостока.