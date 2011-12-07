Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Зенит» на своей площадке в стартовом матче разгромил немецкий «Франкфурт»

В первом матче группового этапа Лиги европейских чемпионов казанский «Зенит» дома принимал немецкий «Франкфурт». В стартовом составе у хозяев на площадке не было Нгапета и Вольвича.
Это несколько удивило – ведь по словам главного тренера казанцев Владимира Алекно это была, по сути, последняя проверка перед стартующим буквально через неделю Кубком мира среди клубов.Первая партия при этом оказалась для хозяев «пристрелочной» - 25:18. А вот во второй партии казанцы выбили гостей с приема, и все пошло в привычном для «Зенита» победном русле. Появился впервые в этом сезоне восстановившийся после травмы Алексей Спиридонов, и получил свою порцию апплодистментов. – 25:17 во второй партии. А в третьей партии Алекно уже использовал почти всех игроков – 25:13 и 3-0 по партиям. Ожидаемая победа казанского клуба.
КВ
Лента новостей