Казанский «Зенит» на своей площадке в стартовом матче разгромил немецкий «Франкфурт»

Это несколько удивило – ведь по словам главного тренера казанцев Владимира Алекно это была, по сути, последняя проверка перед стартующим буквально через неделю Кубком мира среди клубов.Первая партия при этом оказалась для хозяев «пристрелочной» - 25:18. А вот во второй партии казанцы выбили гостей с приема, и все пошло в привычном для «Зенита» победном русле. Появился впервые в этом сезоне восстановившийся после травмы Алексей Спиридонов, и получил свою порцию апплодистментов. – 25:17 во второй партии. А в третьей партии Алекно уже использовал почти всех игроков – 25:13 и 3-0 по партиям. Ожидаемая победа казанского клуба.