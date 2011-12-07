УНИКС подписал контракт с Лоренцо Брауном

Казанский баскетбольный коллектив продолжает укреплять свой состав в преддверии нового сезона. На этот раз игроком УНИКСа стал 30-летний американский разыгрывающий Лоренцо Браун. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В предыдущем сезоне Браун защищал цвета турецкого «Фенербахче». Его средняя результативность в Евролиге — 9,5 очков; 2,2 подборов; 3,5 передач; 1,3 перехватов. Во внутреннем чемпионате показатели игрока еще выше — 11,9 очков; 2,8 подборов; 4,4 передач; 1,2 перехватов.

Новичок казанцев является обладателем многочисленных наград в молодежных чемпионатах и турнирах Соединенных Штатов по баскетболу.