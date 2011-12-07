Татарстанская спортсменка Христина Мацокина стала серебряным призером спринта в финале Кубка России

С 23 по 27 февраля в Республике Коми на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной продолжается финал Кубка России по лыжным гонкам. 24 февраля ведущие лыжники страны разыграли награды в личном спринте свободным стилем на дистанции 1,4 километра. В прологе дистанцию пробежали 156 спортсменов из 31 региона страны. Четверть финалы пробежали по 30 женщин и мужчин. В финальных забегах участвовало по 6 человек, среди которых и был определен победитель и призеры.Среди женщин лучшим спринтером сегодня стала член сборной России Аида Баязитова из Москвы. Серебряным призером спринта стала еще одна лыжница национальной сборной, представительница Республики Татарстан Христина Мацокина. Бронзовую медаль команде Тюменской области принесла Евгения Ощепкова.