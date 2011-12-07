«Рубин» одержал победу в двух контрольных матчах

Натхо забил бывшей команде

С «Партизаном» клуб из Татарстана не встречался с июля 2014 года, когда матч завершился нулевой ничьей. Чуть ранее, в 2012-м, команды пересекались в групповом этапе Лиги Европы: на своем поле «Рубин» одержал победу 2:0, а в гостях вновь была зафиксирована ничья (1:1).

Примечательно, что сербская Суперлига тоже разыгрывается по системе осень — весна, но, как и в России, сейчас в чемпионате короткая пауза. Крайние встречи команды провели в середине декабря, а ближайший тур запланирован на начало февраля. Возникший перерыв сербские клубы наполнили тренировочными сборами и спаррингами в Турции. «Партизан» после 19 игр чемпионата идет вторым в турнирной таблице, отставая от «Црвены Звезды» на 9 очков — достойный соперник.

Леонид Слуцкий на первые 45 минут игры предпочел выставить максимально основной состав: на поле были такие фигуры, как Дюпин, Уремович, Старфельт, Хвича, Деспотович. Вне заявки оказался разве что Ин Бом, который прилетел в Турцию позже других игроков и не успел набрать оптимальную форму. Основа практически моментально дала результат, чувствовалось, что «Партизан» к таким скоростям не был готов. На 11-й минуте Хвича без особых проблем совершил кросс с фланга в район полукруга, где отпасовал на Деспота — серб продвинул мяч правее на Макарова, а последний ювелирно уложил снаряд в дальний угол ворот, 1:0. Через 10 минут «Партизан» вновь получил проблемы из центральной зоны — на сей раз Шатов ассистировал Макарову, а тот прострелил вдоль ворот. Передача настигла Йевтича, который успешно сыграл на опережение и поразил свободный угол.

Под занавес тайма Деспотович вновь взял на себя роль диспетчера и вырезал пас на Хвичу — моторный полузащитник с лета пробил вратаря «Партизана», комфортные 3:0. На вторую половину игры Слуцкий предпочел выпустить игроков ближайшего резерва. Например, на поле появился Иван Игнатьев, дебютировал японец Мицуки Сайто. Кроме того, в деле удалось посмотреть на Алексея Грицаенко и Михаила Костюкова, которые принадлежат «Тамбову». По итогам зимних сборов «Рубин» решит, стоит ли заключать с ними контракты.

Тайм стал по-настоящему провальным для флангового защитника Георгия Зотова. Он оформил два пенальти в ворота «Рубина» и заработал удаление. На 51-й минуте, прерывая навес, Зотов сыграл рукой в собственной штрафной. Бить пенальти вызвался знакомый казанским болельщикам Бибрас Натхо — 32-летний полузащитник играет за «Партизан» с августа 2019 года. За время, проведенное в ЦСКА, ПАОК и «Олимпиакосе», израильтянин не разучился исполнять стандарты и уверенно поразил ворота «Рубина» с «точки» — 3:1. На пропущенный мяч Слуцкий ответил заменой Хвичи на молодого Косарева. Алгоритм сработал буквально через несколько минут, когда Климов вырезал из центра поля на форварда шикарный пас, а Косарев увенчал его ударом в дальнюю девятку.

Вернемся к Зотову, который на 73-й минуте жестко в штрафной встретил игрока «Партизана», заработал удаление и отправился отдыхать на скамейку запасных. Второй пенальти сербы тоже реализовали, а по соглашению сторон «Рубин» выпустил вместо удаленного Зотова другого защитника. Им стал… тренер Олег Кузьмин, выбежавший на поле под непривычным глазу болельщика 99-м номером.

— Молодой, перспективный, интересный. Чуть-чуть медленный, но, уверен, за счет работы сможет прибавить, — оценил в шутливой форме игру Кузьмина Леонид Слуцкий.

Точку в спарринге с «Партизаном» поставил Иван Игнатьев, реализовавший за 7 минут до финального свистка пенальти.

Хвича разорвал «Сочи»

Второй спарринг «Рубин» проводил против своего хорошо знакомого обидчика — «Сочи». На протяжении двух сезонов, что сочинцы существуют как клуб, красно-зеленым ни разу не удавалось их обыграть: два поражения при одной ничьей.

Стартовый состав «Рубина» оказался практически идентичным игре с «Партизаном», только место в воротах Дюпин уступил Никите Медведеву. Замена вратаря с первых же минут придала матчу мощную интригу: Медведев пропустил гол уже на 6-й минуте. И не сказать, что удар Юсупова был совершенно не берущимся. Статус-кво казанцы восстановили через 12 минут после того, как Кварацхелия подкараулил «уснувшего» с мячом защитника «Сочи». Однако у Медведева была своя волна, и атакой позже он ошибся на выходе, прерывая навес со стандарта, так что Заболотному ничто не помешало подкорректировать мяч в сетку — 1:2. Подобные ошибки для этого вратаря, увы, не редкость. Медведев ранее допускал результативные осечки во встречах РПЛ с «Локомотивом» и «Спартаком». Так что ничего нового мы здесь не увидели. И все же по моментам первый тайм остался за Казанью: по меткой оценке Слуцкого, «один Деспотович за тайм мог оформлять хет-трик».

После перерыва «Рубин» вновь перетряс состав, и это дало свои плоды. На исходе часа игрового времени Хвича настолько утомил защитников «Сочи» кроссами, что Миха Мевля довольно жестко против него сфолил в штрафной. Исполнять пенальти вызвался сам пострадавший и сравнял счет. А на 70-й минуте случилось долгожданное событие — Иван Игнатьев забил с игры. Этому предшествовал шикарный лонгболл за авторством Абильдгора, после чего Зотов прострелил вдоль ворот, а Игнатьев завел снаряд в цель — 3:2. Осталось дождаться повторения подобной связки в официальном матче!

По итогам двух контрольных игр становится понятно, что игроки основной обоймы Слуцкого набрали за турецкий сбор хорошую форму. Новичок Сайто, как и Грицаенко с Костюковым, пока не продемонстрировал ничего феноменального, но у футболистов впереди еще два тренировочных лагеря.

— Ему не нужно готовиться к сезону, ему нужно отдыхать, потому что с февраля по декабрь он провел 35 полноценных матчей по 90 минут. Поэтому скорее должны его правильно подвести и не очень много давать ему тренировочной нагрузки, — подчеркнул Слуцкий, рассуждая о Сайто.

28 января «Рубин» вновь отправится в Турцию и продолжит подготовку к рестарту чемпионата. Болельщики же увидят три контрольные игры: 2 февраля с «Химками», 5-го числа с московским «Динамо», а 9 февраля с «Нижним Новгородом».