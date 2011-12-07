Артемий Панарин назвал «неудачным» период выступлений за «Ак Барс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин счел неудачным этап карьеры, проведенный в составе казанского «Ак Барса». Об этом хоккеист рассказал в интервью «Горняцкой правде».

«Я по жизни рисковый игрок, поэтому могу и шайбу на синей линии потерять, и поперечные передачи люблю делать. Это не всем нравится. Опять же: все, что ни делается, — к лучшему. Мог бы застрять в „Ак Барсе“, а так в моей жизни появился СКА. Вернувшись в „Витязь“ после неудачной командировки в Казань, сделал определенные выводы. В родной команде пришел в себя: стал усиленно тренироваться, перестал ходить на тусовки, летом дополнительно занимался», — заявил хоккеист.

Артемий Панарин провел в составе «Ак Барса» 12 матчей в сезоне 2011/12. В них хоккеист набрал 5 (1+4) очков. С 2015 года игрок продолжает свою карьеру в клубах НХЛ.