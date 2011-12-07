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Динамовки Казани в Минске переиграли «Минчанку»

Динамовки Казани в Минске переиграли «Минчанку»
В 14-м туре чемпионата российской Суперлиги казанское «Динамо» играло с «Минчанкой» и уверенно победило – 3:0 (25:18, 25:12, 25:21). К этому матчу поправилась Анастасия Бавыкина, так что играть нашим девчатам было полегче. 14 очков набрала в этом матче Кадочкина, 12 – Бавыкина.
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