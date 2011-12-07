Сердар Азмун может перебраться в чемпионат Бельгии

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может пополнить бельгийский «Андерлехт». Об интересе к игроку пишет nieuwsblad.be. Издание отмечает, что «Андерлехт» озабочен поиском усиления в атаке, а до закрытия трансферного окна остаются считанные дни. По данным СМИ казанский клуб запросил за иранца 10 млн евро, что по мнению бельгийской стороны неоправданно высокая цена. Напомним, что сборная Ирана вылетела из 1/2 финала Кубка Азии, уступив Японии (0:3). Сердар Азмун на турнире набрал 4+1 по системе «гол+пас».