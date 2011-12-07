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РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков
РФС снял с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов из-за того, что казанский клуб не выплатил полностью  трансфер Вячеслава Подберезкина из «Краснодара». Теперь же проблема решена, и казанцы могут вновь регистрировать новых игроков.
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