Сергей Рыжиков может продолжить карьеру в «Тамбове»

39-летний вратарь Сергей Рыжиков в это межсезонье может стать игроком «Тамбова», пишет в своём Telegram-канале журналист Сергей Егоров.

В минувшем сезоне основным вратарём тамбовчан был Гиорги Шелия, но он намерен продолжить карьеру в «Ахмате». Рыжиков же сейчас находится в статусе свободного агента — «Крылья Советов» не стали продлевать с ним контракт.

В 2008–2018 годах Рыжиков выступал в составе казанского «Рубина». Последние два сезона играл в «Крыльях Советов», где в 45 матчах пропустил 62 мяча, а в 12 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности. 19 сентября Рыжикову исполнится 40 лет.