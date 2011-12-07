Завершение карьеры Зарипова и вылет «Рубина» из еврокубков: вспоминаем ТОП спортивных событий августа

Данис Зарипов объявил о завершении игровой карьеры

Культовый спортсмен, нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов объявил о том, что стартующий в начале сентября сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет для него последним в качестве игрока.

Соответствующее заявление игрок сделал на встрече «барсов» с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Рад, что переговоры прошли хорошо и мы с «Ак Барсом» смогли договориться. Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере», — заявил Зарипов.

Такая новость стала настоящим шоком для всех любителей хоккея в республике. Нет нужды напоминать, какое значение имеет «Капитан Татарстан» для казанских болельщиков. Остается надеяться, что в финальный для себя сезон Зарипов сможет поднять над головой еще один Кубок Гагарина. По словам самого Даниса — это является самым большим его желанием на данный момент.

«Рубина» вылетел из еврокубков

Вернувшийся впервые за шесть последних лет в еврокубки «Рубин» не смог порадовать своих болельщиков успешным выступлением в Лиге Конференций — новом еврокубковом турнире под эгидой UEFA.

Команда Леонида Слуцкого не справилась с первым же соперником по квалификации — польским «Ракувом». Более того, двукратные чемпионы в отсутствии своего центрального нападающего Деспотовича не смогли забить ни одного гола в ворота соперника.

Дебют казанцев в новом турнире омрачился казусом с экипировкой команды. В первой встрече двух команд в Бельско-Бяле буквы и цифры с игровых футболок «рубиновых» стали отваливаться из-за дождя, что привело к большому резонансу в российских и европейских СМИ, а также заставило отшучиваться на пресс-конференции самого Слуцкого.

«Ак Барс» взял очередной трофей

Хоккеисты казанского «Ак Барса» стали двукратными обладателями Кубка чемпионов.

Домашний турнир был проведен на льду «Татнефть Арены» с участием ведущих коллективом страны — СКА, «Металлурга» и «Салавата Юлаева». В финале подопечные Квартального уверенно переиграли (3:0) армейцев Петербурга, взяв трофей второй раз кряду.

Эта победа вселила некоторую уверенность в сердца болельщиков клуба из столицы Татарстана, которые уже начали сомневаться в перспективах команды после провального выступления «Ак Барса» на другом предсезонном турнире, Мемориале Ромазана, где казанские хоккеисты заняли предпоследнее место, оказавшись даже ниже своих соседей из Нижнекамска.

Год до старта Чемпионата мира по волейболу

Конец августа ознаменовался для столицы республики еще одним крупным событием федерального масштаба.

26 числа на набережной Казанки прошло торжественное открытие стелы, отсчитывающей время до старта первого в истории России домашнего Чемпионата мира по волейболу.

Казани выпала честь быть одним из десяти городов, принимающих иностранных спортсменов и болельщиков. Имея солидный опыт в организации подобных мероприятий, нет сомнений, что наш город справится на высшем уровне и в 2022-м.

Курбан Бердыев нашел работу

Экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев после длительного перерыва в профессиональной деятельности согласился возглавить действующего чемпиона Казахстана — алматинский «Кайрат».

Первые успехи легендарного для Казани тренера не заставили себя долго ждать. Бердыев уже вывел свой новый клуб в групповую стадию Лиги Конференций, того самого турнира, в основную сетку которого не смог пробиться «Рубин».

Напомним, что с клубом из столицы Татарстана Бердыев выигрывал все внутренние трофеи и становился двукратным чемпионом России. В 2008 году он был награжден государственной наградой — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»