Спрос на авто с пробегом в РТ вырос на 16%

В Татарстане за первые пять месяцев 2026 года количество просмотров объявлений о продаже подержанных автомобилей увеличилось на 16%. Об этом сообщили аналитики «Авто.ру».

Предложение также выросло — в мае число объявлений оказалось на 4,1% выше, чем в январе. Средняя цена вторичного автомобиля за этот период увеличилась на 11,1%, до 1,48 млн рублей. Типичный автомобиль на рынке — возрастом около 11,5 лет с пробегом 153 тыс. км.

Наиболее популярными остаются Lada Granta, Priora, Kalina, 2114 и Hyundai Solaris. Также аналитики фиксируют рост доли китайских марок на вторичном рынке (с 6 до 8%) среди авто до 15 лет. Основной спрос приходится на автомобили в ценовом диапазоне от 800 тыс. до 3 млн рублей — на них приходится 38% всех просмотров.