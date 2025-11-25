Срок приема заявок на транспортный грант для студентов РТ продлен до 1 декабря

Министерство по делам молодежи Татарстана продлило прием заявок на получение транспортного гранта для студентов до 1 декабря 2025 года. Программа предусматривает ежемесячные выплаты на покрытие транспортных расходов в размере 11 000 рублей для Казани, 10 000 рублей для крупных городов республики и 8 000 рублей для остальных муниципальных районов.

Как отметила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина, решение о продлении срока связано с высоким интересом к программе — уже подано около 6 тысяч заявок. «Мы понимаем, что не все могли успеть из-за сессии или подработки. Хочется, чтобы каждый студент, который старается в учебе, мог не думать о расходах на транспорт», — пояснила она.

Участниками конкурса могут стать студенты вузов и колледжей в возрасте от 14 до 35 лет, обучающиеся на очной форме. Основные требования — успеваемость на «хорошо» и «отлично» без академических задолженностей, а также участие в научной, общественной, творческой или спортивной деятельности. Особые условия предусмотрены для социально нуждающихся учащихся.

Конкурсный отбор пройдет в четыре этапа: прием заявок до 1 декабря, определение победителей до 24 декабря, оформление карт жителей РТ и выплаты финансовой поддержки в период с января по июнь 2026 года. Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».