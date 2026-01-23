Станет ли этот год завершающим для программы «Наш двор»?

На данный момент Институт развития городов Татарстана утвердил перечень дворовых территорий, которые будут комплексно благоустроены в 2026 году в рамках программы Раиса РТ Рустама Минниханова «Наш двор». На реализацию программы в этом году направят 10 млрд рублей (как и в прошлом), которые позволят преобразить 561 двор в 13 муниципальных образованиях республики.

«Программа «Наш двор» за годы реализации охватила тысячи дворов по всей республике и показала устойчивый, системный подход к благоустройству. В 2026 году программа продолжает развиваться, сохраняя ключевые принципы, которые были заложены на старте. Свыше 150 тысяч жителей Татарстана получат обновленные дворы - пространства для отдыха, общения и активного образа жизни», - отметила во время встречи с журналистами директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова.

Программа, стартовавшая в 2020 году, стала одним из самых масштабных и системных проектов в сфере городской среды республики. За шесть лет благоустроили 5851 территорию, а прямой эффект от обновления дворов ощутили 1,65 млн татарстанцев. Проект охватил все 45 муниципалитетов, причем 32 района уже полностью завершили работу - все нуждающиеся в ремонте дворы там приведены в порядок.

В этом году программа сфокусируется на 13 районах. Лидерами по количеству запланированных к благоустройству дворов стали: Казань - 246 дворов, Набережные Челны - 68 дворов, Зеленодольский район - 62 двора. Как рассказала куратор программы «Наш двор» Арина Петрова, еще значительные объемы работ намечены в Нижнекамском и Чистопольском районах - 55 и 33 двора соответственно. Актуальный перечень всех территорий и интерактивная карта с отмеченными оранжевым цветом объектами 2026 года опубликованы на официальном портале программы dvor.tatar.

Кстати, как-то на одном из совещаний Раис Татарстана Рустам Минниханов обмолвился, что 2026 год может стать последним в реализации программы. Поэтому журналисты поинтересовались у Петровой, не завершится ли нынче «Наш двор». Она ответила обтекаемо: «Список расширять не планируется. Первостепенная задача - справиться с тем объемом работ, который был запланирован изначально. Как только завершим «Наш двор», можно будет говорить о каких-то дальнейших планах».

Напомним, что в программу включаются дворы, соответствующие строгим критериям отбора: дом должен быть построен до 2014 года, асфальтовое покрытие должно нуждаться в ремонте, а комплексное благоустройство ранее не проводилось. Однако Петрова добавила, что часть адресов на 2026 год была определена по итогам всероссийского онлайн-голосования, в котором приняли участие почти 195 тысяч жителей Татарстана. Для приоритетного благоустройства было отобрано 200 дворов.

Стандартный набор работ включает ремонт асфальта на проездах и тротуарах, установку нового освещения, современных детских и спортивных площадок, уличного оборудования, а также организацию безопасных пешеходных маршрутов. Проект утверждают с большинством местных жителей окрестных домов.

В 2025 году было благоустроено 677 дворов общей площадью более 5 млн кв. метров, на которые уложили 1,5 млн кв. метров нового асфальта.

Программа постоянно развивается, выходя за рамки только физического обновления. В 2025 году у нее появилось социальное продолжение - фестиваль добрососедства «Күрше», направленный на создание локальных сообществ и наполнение дворов событиями. Еще одним новшеством стало развитие дог-френдли-среды: в Казани на улице Амирхана был реализован пилотный проект специализированной площадки для выгула собак.

В 2026 году программа также сделает акцент на новшествах. Например, в некоторых дворах планируется установка площадок для текбола - динамичной и набирающей популярность игры.

Петрова обратила внимание на то, что детские горки, скамейки и малые архитектурные формы имеют определенный срок использования. Когда намечается ремонт, у УК обязательно запрашиваются паспорта всех объектов во дворе. Если у объекта срок эксплуатации истек, то его приходится демонтировать и затем ставить что-то новое.