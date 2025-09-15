Стартапы, инвесторы и AI: на Kazan Digital Week представят 320 инновационных проектов

С 17 по 19 сентября 2025 года международный выставочный центр «Казань Экспо» в шестой раз примет крупнейшее цифровое событие России и один из ключевых форумов на мировой арене – Kazan Digital Week (KDW). Ключевая тема предстоящего форума – «Технологическое лидерство через искусственный интеллект: новые горизонты и вызовы». О готовящемся мероприятии и его особенностях подробно рассказал на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

Международная площадка для диалога

Татарстан уже в шестой раз подтверждает свой статус ведущей площадки для встреч крупного бизнеса, науки и государства. Как отметил Айрат Хайруллин, география форума с каждым годом расширяется. В 2025 году на KDW ожидается рекордное количество участников из 74 стран. Среди них – 10 официальных высоких делегаций, включая министров и заместителей министров из Сербии, Камбоджи, Катара и других государств. Также форум посетят послы иностранных государств в РФ, включая Кувейт, Руанду, Анголу и Зимбабве.

Важной миссией форума является подведение итогов работы по национальному проекту «Цифровая экономика». Казань соберёт региональных министров и вице-губернаторов, отвечающих за цифровизацию со всей России, для выработки решений, которые лягут в основу работы на 2026 год. Особое внимание будет уделено синхронизации региональной и муниципальной повестки с федеральной. Опыт Татарстана, первого региона, полностью переведшего госсектор на отечественную ОС Astra Linux, станет одним из ключевых кейсов для изучения.

Рекорды и инновации программы

Масштаб деловой программы в 2025 году впечатляет: запланировано 160 секций с участием 1200 спикеров, что в два раза больше, чем в прошлом году. Особый фокус сделан на международной составляющей: среди выступающих будет более 60 иностранных экспертов (+25% к 2024 г.). Из-за высокого интереса организаторам пришлось проводить конкурсный отбор среди желающих выступить.

Гостей ждут выступления таких известных персон, как спецпредставитель Президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Артур Люкманов, заместитель министра почты и телекоммуникаций Камбоджи, а также директор по технологиям искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов.

Помимо традиционных тем, в программу форума включен ряд специальных событий. Одним из ключевых станет масштабная научная конференция, посвященная искусственному интеллекту. Также запланирован практический мастер-класс по демонстрации возможностей и опыта внедрения в государственный сектор платформы «Госпром»: это решение уже ежедневно используют более 2500 государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан. Еще одной важной площадкой в рамках KDW станет Crypto Forum — специальное пространство для диалога между государством и бизнесом по вопросам цифровых активов, токенизации и блокчейна с участием признанных лидеров индустрии.

Стартапы, молодые таланты и выставка

Значительная часть программы посвящена поддержке инноваций и молодых кадров. В рамках форума будет представлено 320 стартапов, которые смогут привлечь инвестиции и получить экспертную поддержку. Уже традиционными стали хакатоны и кибертурниры. Так, только что завершившийся открытый кибертурнир по защите информации собрал 248 команд из 54 регионов, а победу одержала команда из Казахстана.

Как подчеркнул Айрат Хайруллин, форум – это не только лекции и дискуссии, но и практическая реализация лучших идей. Проекты-победители прошлых хакатонов уже стали резидентами IT-парка «Иннополис» и других площадок.

Выставочная экспозиция сформирована на 100% и объединит 286 компаний-участников, что на 33% больше, чем в прошлом году. Вся исчерпывающая информация о деловой программе, трансфере и участии уже доступна на официальном сайте форума, который за последний год посетило более 200 тысяч человек.