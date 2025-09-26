Стипендии для студентов в Татарстане будут поэтапно увеличены с 2026 года

С 1 января 2026 года в Татарстане произойдет повышение стипендий для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. Соответствующее постановление подписано Правительством Республики Татарстан и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Студенты программ бакалавриата, специалитета и магистратуры будут получать стипендию в размере 2,2 тысячи рублей. Наиболее значительное повышение предусмотрено для аспирантов государственных научно-исследовательских учреждений, которые будут получать 8,3 тысячи рублей.

Постановление предусматривает дальнейшее поэтапное увеличение выплат. С сентября 2026 года размер стипендий для бакалавров, специалистов и магистров составит 2 263 рубля, а к 2028 году достигнет 2 546 рублей. Аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры будут получать 3 480 рублей к 2028 году.

Для учащихся среднего профессионального образования сохранен дифференцированный подход: студенты программ подготовки специалистов среднего звена будут получать 824 рубля, а обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих – 590 рублей.