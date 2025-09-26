Стипендии для студентов в Татарстане будут поэтапно увеличены с 2026 года

news_top_970_100
Республика
26 сентября 2025  11:02

С 1 января 2026 года в Татарстане произойдет повышение стипендий для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. Соответствующее постановление подписано Правительством Республики Татарстан и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Студенты программ бакалавриата, специалитета и магистратуры будут получать стипендию в размере 2,2 тысячи рублей. Наиболее значительное повышение предусмотрено для аспирантов государственных научно-исследовательских учреждений, которые будут получать 8,3 тысячи рублей.

Постановление предусматривает дальнейшее поэтапное увеличение выплат. С сентября 2026 года размер стипендий для бакалавров, специалистов и магистров составит 2 263 рубля, а к 2028 году достигнет 2 546 рублей. Аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры будут получать 3 480 рублей к 2028 году.

Для учащихся среднего профессионального образования сохранен дифференцированный подход: студенты программ подготовки специалистов среднего звена будут получать 824 рубля, а обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих – 590 рублей.

news_right_column_240_400
Новости
Подведены итоги прошедшей летней оздоровительной кампании в РТ для детей
Заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла на 23% за неделю
В жилом массиве «Брайт Парк» в Казани появятся шесть новых улиц
«Ночной велофест»: 27 сентября тысячи велосипедистов проедут по улицам Казани
Реставрация здания Минобрнауки РТ на улице Дзержинского близится к завершению
Мурал «Ждёт» из РТ признан лучшей работой на фестивале уличного искусства в ПФО
В Татарстане уничтожили более двух тонн дикорастущей конопли
Стипендии для студентов в Татарстане будут поэтапно увеличены с 2026 года