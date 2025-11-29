Строительство птицефабрики под Казанью пройдет независимую экспертизу

news_top_970_100
Республика
29 ноября 2025  14:37

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести независимую экологическую экспертизу проекта птицеводческого комплекса, планируемого к строительству вблизи нескольких населенных пунктов Пестречинского района. Решение принято после многочисленных обращений местных жителей, выразивших обеспокоенность возможным воздействием предприятия на экологию.

Ранее Роспотребнадзор республики уже подтвердил соответствие проекта санитарным требованиям. Предприятие-застройщик — компания «Ак Барс» — сообщало о применении технологий, минимизирующих воздействие на окружающую среду, включая систему напольного содержания птицы и специальные методы переработки отходов.

Тем не менее, для всесторонней оценки проекта и снятия социальной напряженности будет проведена дополнительная независимая экспертиза. При вводе объекта в эксплуатацию Росприроднадзор возьмет его работу под особый контроль.

news_right_column_240_400
Новости
Строительство птицефабрики под Казанью пройдет независимую экспертизу
Наши глаза обманывают нас, или Как распознать дипфейк
Наши глаза обманывают нас, или Как распознать дипфейк
В Казани ко Дню матери открыли мурал площадью 248 кв. метров
В Казани ко Дню матери открыли мурал площадью 248 кв. метров
В Татарстане ввели более 3 млн кв. метров жилья с начала года
Фарид Мухаметшин поздравил жителей с Днем Государственного флага РТ
«Казанские ведомости» проводят акцию «Я рисую маму»
«Казанские ведомости» проводят акцию «Я рисую маму»
Как в Казани поддерживают людей с инвалидностью
Как в Казани поддерживают людей с инвалидностью
Студенты РТ завоевали Гран-при всероссийской «Студенческой весны»