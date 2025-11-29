Строительство птицефабрики под Казанью пройдет независимую экспертизу

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести независимую экологическую экспертизу проекта птицеводческого комплекса, планируемого к строительству вблизи нескольких населенных пунктов Пестречинского района. Решение принято после многочисленных обращений местных жителей, выразивших обеспокоенность возможным воздействием предприятия на экологию.

Ранее Роспотребнадзор республики уже подтвердил соответствие проекта санитарным требованиям. Предприятие-застройщик — компания «Ак Барс» — сообщало о применении технологий, минимизирующих воздействие на окружающую среду, включая систему напольного содержания птицы и специальные методы переработки отходов.

Тем не менее, для всесторонней оценки проекта и снятия социальной напряженности будет проведена дополнительная независимая экспертиза. При вводе объекта в эксплуатацию Росприроднадзор возьмет его работу под особый контроль.