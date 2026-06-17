Студентов из Татарстана зовут в экспедицию «Школа городских изменений»

На платформе «Россия – страна возможностей» стартовал приём заявок на участие в студенческой экспедиции «Школа городских изменений», которая пройдёт в Астрахани. Организатор — АНО «Центр стратегического устойчивого развития территорий» — реализует проект в рамках всероссийской программы «Открываем Россию заново» сезона-2026.

К участию приглашаются студенты, увлекающиеся урбанистикой, архитектурой, дизайном, социологией, географией, картографией, госуправлением, медиа, аналитикой, проектным менеджментом, экологией, культурологией, IT и смежными направлениями.

С 5 по 13 сентября команда студентов из разных регионов страны погрузится в решение городских задач Астрахани. Участников ждут полевые исследования, интервью с местными жителями, экспресс-опросы и составление карт проблем и точек роста.

В июле–августе запланированы подготовительные онлайн-сессии: на них городские вызовы систематизируют и превратят в конкретные проектные задания. В сентябре студенты проверят гипотезы на месте, соберут недостающие данные и разработают решения, которые можно будет масштабировать.

Итогами экспедиции станут 2–3 пилотных мини-проекта, методическое пособие «Городской набор инструментов» с 10–15 шаблонами, карты проблем, проектные паспорта, дорожные карты, сметы, презентации и финальный отчёт.

Защита результатов состоится 13 сентября на Форуме «Нижняя Волга». Студенты представят наработки городским властям, экспертам, бизнесу, НКО и активным горожанам.