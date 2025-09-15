Студенты из РТ участвуют во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» в Ставрополе

75 представителей из 14 профессиональных образовательных организаций Татарстана принимают участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» ПОО, который проходит в Ставрополе с 15 по 23 сентября. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фестиваль этого года посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе представлены специальные номинации: «Фронтовая песня» в вокальном направлении и «Фронтовая проза и поэзия» в театральном. Конкурсные работы в направлениях «Медиа» и «Видео» создаются непосредственно на фестивале и также посвящены юбилею Победы.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что фестиваль предоставляет молодежи возможность для творческой самореализации и обмена опытом. Делегация республики традиционно представляет лучшие номера и талантливых исполнителей.

Мероприятие объединяет более 2000 участников из 70 регионов России. В экспертную комиссию вошли 70 признанных деятелей культуры и выпускников программы прошлых лет. Организаторами выступают Министерство просвещения РФ, Росмолодежь, правительство Ставропольского края и Российский Союз Молодежи.