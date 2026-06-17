Студотряды Татарстана помогают готовить Казань к саммиту АСЕАН

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Город
17 июня 2026  09:50

Более 50 участников студенческих отрядов Татарстана задействованы в подготовке Казани к международному саммиту «Россия – АСЕАН». Молодые люди занимаются озеленением и благоустройством центральных улиц, парков и ключевых городских локаций.

Студенты трудятся в МУП «Горводзеленхоз»: обновляют насаждения, укладывают газон, создают цветочные композиции и малые архитектурные формы, стригут деревья, устанавливают скамейки и урны. Работы ведутся на площади Свободы, в Кремле, на привокзальных площадях, у Деревни Универсиады и других значимых объектах.

Для многих ребят это не просто подработка, а возможность внести личный вклад в историю города. Подготовка к крупным международным событиям — добрая традиция татарстанских студотрядов. Ранее они уже участвовали в благоустройстве к Универсиаде-2013, саммиту БРИКС и другим форумам. Деятельность отрядов координирует Минмолодежи РТ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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