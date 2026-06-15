Шутка о бомбе может стоить свободы: в Татарстане предупредили о последствиях

Антитеррористическая комиссия республики напомнила жителям: ложное сообщение о готовящемся теракте — не безобидная шалость, а уголовное преступление с суровыми санкциями.

Руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев в беседе и ИА «Татар-информ» пояснил, что под действие статьи попадает не только звонок по телефону. Устное или письменное заявление, сделанное заведомо ложно, квалифицируется одинаково.

Возраст ответственности — с 14 лет.

Основные последствия:

Штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы до трёх лет — за обычный ложный звонок.

Штраф до 700 тысяч или лишение свободы на 3–5 лет — если заведомо ложное сообщение касалось объектов социальной инфраструктуры или причинило крупный ущерб.

До 8 лет тюрьмы — в случае, если целью злоумышленника была дестабилизация работы госорганов.

До 10 лет — при наступлении тяжких последствий, в том числе гибели человека.

Кроме того, виновный обязан возместить весь причинённый ущерб.

Гараев обратил особое внимание на несовершеннолетних. По его словам, подростков нередко подталкивают к таким преступлениям мошенники из недружественных стран, массово обзванивая учреждения с ложными сигналами о минировании. Кто-то идёт на это из хулиганских побуждений — сорвать урок или отменить экзамен. Однако ответственности это не отменяет.