Тарифы на ЖКУ в 2026 году: почему они так быстро растут?

О том, почему тарифы все время растут, рассказали 16 января на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по тарифам. С докладом на эту животрепещущую тему выступил глава ведомства Ренат Гайнутдинов.

Так, второй и основной этап повышения стоимости ЖКУ запланирован на 1 октября. И он станет заметным для нас, потребителей. В рамках действующего механизма, ограничивающего рост нагрузки на семейные и личные бюджеты, для Татарстана установлен средний индекс увеличения в размере 13,4%. С предельно допустимым отклонением в 4,8%.

Однако здесь важно понимать ключевую деталь: это усредненный показатель, рассчитанный с учетом всех семи видов коммунальных услуг – холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение и вывоз ТКО. По факту некоторые цены на коммуналку вырастут на более чем 22%.

Так, для 840 муниципальных образований рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превысит установленной средней величины в 13,4%. А для 73 муниципалитетов индекс будет применен с учетом максимального отклонения. В эту группу входят 24 города (в том числе и Казань), 17 поселков городского типа и 32 сельских поселения.

Председатель Госкомтарифа РТ обратил внимание на среднегодовой показатель удорожания стоимости ЖКУ. И по нему выходит, что в целом за текущий год рост тарифов для населения фактически не превысит 5,7%. Эта цифра коррелирует с официальным прогнозом уровня инфляции в России на 2026 год в размере 5,1%.

«Текущее изменение тарифов не компенсирует в полном объеме сформировавшийся дисбаланс, но позволяет приблизиться к точке равновесия», - отметил Гайнутдинов.

Он назвал главную причину предстоящего роста - необходимость компенсировать длительный период «заморозки» тарифов. Напомним, что в целом по стране с 1 декабря 2022 по 30 июня 2024 года, то есть на протяжении 19 месяцев тарифы на коммунальные услуги для населения не индексировались. И по словам чиновника, возник разрыв с инфляцией и реальными затратами коммунальных служб.

Разумеется, существуют и другие экономические факторы роста тарифов. При их расчете регулирующие органы учитывают целый комплекс макроэкономических показателей из прогноза социально-экономического развития РФ. Среди ключевых факторов: рост оптовых цен на природный газ на 9,6%, увеличение стоимости его транспортировки на 11,6%, рост цен на электрическую энергию на 11,3% (не для населения, а для организаций) и индексация тарифов на передачу электроэнергии на 15,2%.

Гайнутдинов обозначил и масштабы регулируемой Госкомтарифом РТ сферы. В республике государственному регулированию подлежит деятельность 1087 предприятий ЖКХ. Эти организации эксплуатируют более 40 тысяч объектов и 164 тысячи километров инженерных сетей.

Выступавший в завершение коллегии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заметил, что «тарифное регулирование - это стратегический инструмент государственной политики, который определяет качество жизни всех татарстанцев и сохранение инвестиционной активности предприятий». В этих условиях задача регулятора - найти баланс между экономической целесообразностью для этих предприятий и социальной приемлемостью тарифов для миллионов жителей Татарстана.