Татарстан инвестирует 28 млрд рублей в социальную сферу

10 августа 2025  10:30

В 2025 году республика направит рекордные 28 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры. Эти средства будут распределены между ключевыми направлениями, включая образование, здравоохранение, культуру и ЖКХ.

Особый акцент сделан на капитальном ремонте школ и обновлении пищеблоков. Значительная часть финансирования пойдет на обеспечение населения чистой питьевой водой и реконструкцию медицинских учреждений. Параллельно продолжится программа по развитию сети детских оздоровительных лагерей и модернизации коммунального хозяйства.

Как отмечают в Минфине Татарстана, эти инвестиции направлены на комплексное улучшение качества жизни в регионе. Программы финансируются за счет республиканского бюджета и уже показали свою эффективность в предыдущие годы.

Среди приоритетных задач - не только обновление материально-технической базы социальных объектов, но и создание комфортной среды для жителей всех возрастов. Власти подчеркивают, что подобные вложения в социальную сферу являются стратегически важными для устойчивого развития региона.

