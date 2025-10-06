Казань приняла более 30 тысяч иностранных туристов за восемь месяцев

С января по август текущего года столицу Татарстана посетили свыше 30,1 тысячи иностранных туристов. Наибольший туристический поток сформировали гости из Китая, Турции, Белоруссии, Казахстана и Малайзии. Такие данные привела директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова в ходе оперативного совещания в мэрии.

Воздушная гавань города обслужила за отчетный период более 3,5 миллиона пассажиров, сохранив стабильные показатели авиаперевозок. В настоящее время из казанского аэропорта выполняются 49 внутренних и 31 международный рейс.

Отмечается положительная динамика в сфере автомобильного туризма - количество путешественников, прибывающих в город на личном транспорте, увеличилось на 4%. Значительный рост продемонстрировали речные перевозки: с апреля по август речной порт Казани обслужил около 412 тысяч пассажиров, что на четверть превышает показатели прошлого года.

Особой популярностью у гостей города пользовались прогулочные маршруты по акватории Казанки - за летние месяцы речными трамваями воспользовались 30,7 тысячи туристов.