В Казани при пожаре в частной бане пострадал мужчина

6 октября 2025  09:57

В садовом некоммерческом товариществе «Ромашка», расположенном в Приволжском районе Казани, произошел пожар в частной бане. Возгорание охватило кровлю и чердачное помещение общей площадью 12 квадратных метров.

При ликвидации пожара спасатели обнаружили 40-летнего мужчину с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшего с легкой степенью интоксикации госпитализировали в городскую клиническую больницу №7 для оказания медицинской помощи.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

