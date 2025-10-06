В Казани при пожаре в частной бане пострадал мужчина

В садовом некоммерческом товариществе «Ромашка», расположенном в Приволжском районе Казани, произошел пожар в частной бане. Возгорание охватило кровлю и чердачное помещение общей площадью 12 квадратных метров.

При ликвидации пожара спасатели обнаружили 40-летнего мужчину с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшего с легкой степенью интоксикации госпитализировали в городскую клиническую больницу №7 для оказания медицинской помощи.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.