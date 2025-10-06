Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Казани остается стабильной

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казани сохраняются ниже эпидемического порога на 19%. За последнюю отчетную неделю в городе зарегистрировано 7 тысяч случаев респираторных инфекций, при этом доля гриппа в общей структуре заболеваемости не превышает 0,9%.

В рамках профилактических мероприятии в столице Татарстана продолжается масштабная прививочная кампания. На текущий момент вакцинацию прошли уже 431 535 человек, включая 184 тысячи детей. Для иммунизации населения используются современные препараты «Совигрипп», «ФлюМ» и «Ультрикс квадри», соответствующие международным стандартам качества.

Особое внимание уделяется организации доступности вакцинации. Жители могут получить прививку без предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Для удобства горожан работали мобильные пункты у станций метрополитена, где прививочные бригады обслужили более 18 тысяч человек.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность своевременной вакцинации, особенно среди работников промышленных предприятий и организаций с массовым пребыванием людей. Медицинские учреждения города полностью готовы к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации, имея необходимый резерв коечного фонда.

Специалисты управления здравоохранения рекомендуют гражданам при появлении симптомов ОРВИ обращаться за медицинской помощью и соблюдать основные правила профилактики - респираторную гигиену и укрепление иммунитета.