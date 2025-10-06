Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Казани остается стабильной

news_top_970_100
Город
6 октября 2025  12:01

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казани сохраняются ниже эпидемического порога на 19%. За последнюю отчетную неделю в городе зарегистрировано 7 тысяч случаев респираторных инфекций, при этом доля гриппа в общей структуре заболеваемости не превышает 0,9%.

В рамках профилактических мероприятии в столице Татарстана продолжается масштабная прививочная кампания. На текущий момент вакцинацию прошли уже 431 535 человек, включая 184 тысячи детей. Для иммунизации населения используются современные препараты «Совигрипп», «ФлюМ» и «Ультрикс квадри», соответствующие международным стандартам качества.

Особое внимание уделяется организации доступности вакцинации. Жители могут получить прививку без предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Для удобства горожан работали мобильные пункты у станций метрополитена, где прививочные бригады обслужили более 18 тысяч человек.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность своевременной вакцинации, особенно среди работников промышленных предприятий и организаций с массовым пребыванием людей. Медицинские учреждения города полностью готовы к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации, имея необходимый резерв коечного фонда.

Специалисты управления здравоохранения рекомендуют гражданам при появлении симптомов ОРВИ обращаться за медицинской помощью и соблюдать основные правила профилактики - респираторную гигиену и укрепление иммунитета.

news_right_column_240_400
Новости
Казань приняла более 30 тысяч иностранных туристов за восемь месяцев
Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Казани остается стабильной
В Казани при пожаре в частной бане пострадал мужчина
«Рубин-2» забрал два очка в Челябинске
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» начали чемпионат с победы над «Протоном»
«Ак Барс» повторно обыграл «Амур» со счетом 3:1
Татарстан признан лидером по реализации программы «Пушкинская карта»
Об особенностях получения набора соцуслуг ветеранами боевых действий