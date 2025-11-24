Татарстан — лидер ПФО по объему налоговых доходов

В IT-парке имени Башира Рамеева состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию Управления ФНС по Республике Татарстан и Дню работника налоговых органов. В церемонии приняли участие Раис республики Рустам Минниханов и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан сохраняет статус региона-донора, занимая шестое место в России по объему налоговых поступлений и первую позицию в Приволжском федеральном округе. «За последнее десятилетие мобилизация налогов в бюджеты всех уровней выросла почти в четыре раза», — отметил глава республики.

Даниил Егоров охарактеризовал татарстанское управление ФНС как одно из лидеров в стране. «То, что реализовано в Татарстане — результат кропотливого труда руководства республики и каждого человека. Мы точно справимся с любыми вызовами», — заявил руководитель федеральной службы.

Особое внимание было уделено цифровой трансформации налоговой системы — более 98% услуг в республике предоставляется в электронном виде. Налоговые органы Татарстана обслуживают 94 тысячи юридических лиц, 123 тысячи индивидуальных предпринимателей и свыше 4 миллионов физических лиц-налогоплательщиков.

В рамках мероприятия состоялось награждение отличившихся сотрудников ведомства. По прогнозам УФНС по РТ, объем налоговых поступлений в республике в текущем году достигнет 1,7 триллиона рублей.