Татарстан лидирует в ПФО по зарплатам AI-тренеров — 116,5 тыс. рублей

29 ноября 2025  16:39

Спрос на специалистов по обучению искусственному интеллекту в Приволжском федеральном округе продолжает расти. По данным платформы hh.ru, за январь-октябрь 2025 года количество вакансий для AI-тренеров в регионах ПФО увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди субъектов ПФО Татарстан демонстрирует особые показатели в этом сегменте рынка труда. При том что республика занимает четвертое место по количеству вакансий (20 открытых позиций), именно здесь предлагается наиболее высокая заработная плата для AI-тренеров — 116,5 тысяч рублей.

Всего в Приволжском федеральном округе за отчетный период было размещено около 200 вакансий в этой сфере. Лидером по спросу стала Самарская область с 50 предложениями работы, за которой следуют Ульяновская и Саратовская области.

Эксперты связывают растущую популярность профессии AI-тренера с активным внедрением технологий искусственного интеллекта в различные сферы экономики и необходимостью обучения сотрудников работе с современными digital-инструментами.

