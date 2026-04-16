Татарстан направит 55,3 млн рублей на поддержку сельских почтальонов

Раис республики Рустам Минниханов утвердил выделение 55,3 млн рублей из бюджета РТ на единовременные выплаты сотрудникам сельских почтовых отделений. В 2026 году средства получат около 2,3 тыс. работников — по 24 тыс. рублей на человека.

Как пояснил министр цифрового развития РТ Илья Начвин, для многих пожилых сельчан почтальон остается единственным собеседником, источником новостей и связью с родными. Субсидии помогают удерживать кадры и сохранять отделения в деревнях.

В республике насчитывается более 1,1 тыс. объектов почтовой связи, из них свыше 870 находятся в сельской местности. В 2025 году сельские почтальоны доставили жителям 55 млн писем, 16 млн газет и журналов, а также 263 тыс. пенсий.

Выплату произведут в конце 2026 года. Аналогичные меры поддержки действовали в 2024 и 2025 годах и уже доказали свою эффективность в сохранении кадрового состава и стабильной работе почты на селе.