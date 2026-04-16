Паромная переправа между Аракчино и Верхним Услоном начала работу с 16 апреля

Движение паромов стартовало после небольшой задержки — ранее открытие планировалось на 14 апреля, но сроки перенесли по независящим от администрации обстоятельствам.

Тарифы на проезд остались на уровне прошлого сезона: взрослый билет — 100 рублей, для подростков от 12 до 14 лет — 50 рублей, дети до 12 лет едут бесплатно. Расписание также не изменилось: первые паромы отправляются с обоих берегов в 6:00, последние — в 22:00. Интервал движения составляет 5–7 минут.

Напомним, зимой с 10 февраля по 15 марта на этом маршруте работала ледовая переправа. С наступлением тепла ее закрыли, и теперь движение возобновлено по воде. Пассажирам рекомендуют уточнять расписание в официальных источниках. В пиковые часы возможны очереди. Переправа пользуется популярностью у дачников и туристов. С 2025 года введены дополнительные рейсы по выходным.