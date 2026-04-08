Татарстан направит 92,3 млн рублей на газификацию частных домовладений

8 апреля 2026  11:57

В республике продолжат оказывать адресную поддержку жителям на проведение газа внутри границ земельных участков и приобретение внутридомового газового оборудования. Средства в размере 92,3 млн рублей заложены в бюджете на 2026 год в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан».

Размер единовременной субсидии рассчитывается исходя из фактически понесенных расходов, но не может превышать 100 тыс. рублей на одно домовладение. Мера направлена на снижение финансовой нагрузки при подключении к сетям газоснабжения.

