Татарстан планирует создать цифрового двойника республики в течение двух лет

news_top_970_100
Республика
9 сентября 2025  18:04

В течение ближайших двух лет в Татарстане будет завершено создание комплексной цифровой модели территории республики. О ходе реализации этого масштабного проекта сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы ведомства, работа над цифровым двойником региона ведется уже около двух лет. Основой для создания общереспубликанской модели послужила успешно реализованная цифровая модель Казани, которая в настоящее время завершена более чем на 95%.

Параллельно с этим Минстрой РТ реализует программу комплексной цифровизации строительной отрасли. Особое внимание уделяется упрощению административных процедур — от получения разрешительной документации до ввода объектов в эксплуатацию.

Создание цифрового двойника Татарстана позволит оптимизировать процессы территориального планирования, управления городским хозяйством и реализации инфраструктурных проектов. Технология цифровых двойников становится ключевым инструментом для повышения эффективности управления региональным развитием.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан планирует создать цифрового двойника республики в течение двух лет
В РТ с начала учебного года зафиксировано 8 тысяч случаев ОРВИ
Татарстан приглашает поддержать местных художников в конкурсе уличного искусства «ФормАРТ»
В РТ завершено экологическое дело о незаконной свалке в Альметьевском районе
В Казани на Кремлевской набережной открылся универсальный спортивный комплекс
В Казани вводятся временные ограничения движения на улице Шаляпина
«Горький оптимизм», или Почему молодость - это возмездие?
Названы даты индексации пенсий в 2026 году: выплаты вырастут дважды