Татарстан планирует создать цифрового двойника республики в течение двух лет

В течение ближайших двух лет в Татарстане будет завершено создание комплексной цифровой модели территории республики. О ходе реализации этого масштабного проекта сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы ведомства, работа над цифровым двойником региона ведется уже около двух лет. Основой для создания общереспубликанской модели послужила успешно реализованная цифровая модель Казани, которая в настоящее время завершена более чем на 95%.

Параллельно с этим Минстрой РТ реализует программу комплексной цифровизации строительной отрасли. Особое внимание уделяется упрощению административных процедур — от получения разрешительной документации до ввода объектов в эксплуатацию.

Создание цифрового двойника Татарстана позволит оптимизировать процессы территориального планирования, управления городским хозяйством и реализации инфраструктурных проектов. Технология цифровых двойников становится ключевым инструментом для повышения эффективности управления региональным развитием.