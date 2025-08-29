Татарстан получил первую партию отечественных седанов Lada Aura для государственных нужд

29 августа 2025  08:42

АвтоВАЗ передал Республике Татарстан 80 бизнес-седанов Lada Aura в рамках реализации поручений президента России о замене иностранного автотранспорта в государственных автопарках. Торжественная церемония вручения первых 40 автомобилей медицинским службам республики состоялась 28 августа 2025 года в преддверии Дня Татарстана.

Как отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выбор Lada Aura свидетельствует о признании качества и надежности отечественных автомобилей. «Эти автомобили уже успешно эксплуатируются в федеральных и региональных органах власти, подтверждая соответствие современным требованиям безопасности и комфорта», — подчеркнул он.

Татарстан стал одним из первых субъектов РФ, осуществивших масштабную закупку российских автомобилей для государственных нужд. Поставка осуществлена в рамках стратегии технологического суверенитета и импортозамещения в автомобильной промышленности.

Глава республики Рустам Минниханов и правительство Татарстана были отмечены руководством АвтоВАЗа за последовательную поддержку отечественного автопрома. Оставшиеся 40 автомобилей поступят в другие республиканские учреждения до конца сентября 2025 года.

