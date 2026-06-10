Татарстан построит пять новых комплексов по обращению с отходами

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Республика
10 июня 2026  09:03

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Набережные Челны провел совещание по развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Замглавы правительства поручил усилить контроль за строительством инфраструктуры и держать на особом контроле вывоз мусора в курортный сезон.

В Татарстане ежегодно образуется около 1,5 млн тонн ТКО. Сейчас на обработку направляется более четверти объема, захоронение ведется на 34 полигонах, которых с оставшейся вместимостью около 3,98 млн тонн хватит примерно на три года. В связи с этим республика планирует построить новые комплексы в Алексеевском, Верхнеуслонском, Пестречинском, Лениногорском и Тукаевском районах. До 1 августа должна быть утверждена обновленная территориальная схема.

Параллельно продолжается ликвидация накопленного вреда: рекультивированы Самосыровский полигон ТКО в Казани и иловые поля биологических очистных сооружений. С начала года выявлено 755 несанкционированных свалок, 227 из них ликвидированы. Для контроля за вывозом мусора внедряется фотофиксация (доля передачи данных в РТ — 82% против 52% в среднем по РФ). Также обновляется парк мусоровозов (14 машин уже приобрели по льготному лизингу) и планируется закупить более 9,5 тыс. контейнеров. Система раздельного сбора охватывает 25% площадок. Уровень собираемости платежей — 94–98%.

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