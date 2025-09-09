Татарстан приглашает поддержать местных художников в конкурсе уличного искусства «ФормАРТ»

Жители Республики Татарстан могут принять участие в определении победителей VI сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Народное голосование продлится до 15 сентября включительно.

Особый интерес представляет работа молодого татарстанского художника Александра Попова под номером 4. Его монументальное граффити «Ждёт», созданное в Зеленодольске — городе трудовой доблести, стало одним из 14 финальных произведений, отобранных жюри конкурса.

Для поддержки земляка необходимо позвонить на бесплатный номер 8 (800) 301-50-23 и в тоновом режиме ввести цифру 4, соответствующую номеру работы Попова. Каждый участник может отдать только один голос, что обеспечивает равные условия для всех конкурсантов.