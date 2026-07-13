Татарстан сохраняет позиции в числе регионов-лидеров по числу стобалльников

По предварительным данным, в 2026 году выпускники республики получили 460 максимальных результатов на ЕГЭ, которые распределились среди 408 учеников. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. По его словам, республика традиционно входит в число лучших по этому показателю.

Два выпускника набрали по 300 баллов, 48 – по 200, ещё 358 – по 100. Заметно улучшились итоги по математике, физике и биологии, а по русскому и английскому языкам количество высоких баллов выросло более чем вдвое. Традиционно сильные результаты показывают ученики из Казани, Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы и Зеленодольска, но в этом году число успешных муниципалитетов достигло 41. Впервые 200-балльные результаты появились в Заинском, Кайбицком, Мамадышском, Сармановском и Сабинском районах. Абсолютными лидерами остаются Вахитовский и Приволжский районы Казани.

300 баллов получили выпускники IT-лицея КФУ и Казанского суворовского училища. Министр также отметил учителя математики Лицея №131 Кирилла Сергеева, чьи 15 учеников получили стобалльные результаты – это лучший показатель среди педагогов республики.